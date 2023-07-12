Ілон Маск створює нову компанію, що спеціалізуватиметься на штучному інтелекті

Вона тісно співпрацюватиме з Twitter, Tesla та іншими компаніями, щоб досягти прогресу у виконанні своєї місії.

Ілон Маск оголосив про створення нової компанії, яка спеціалізуватиметься на штучному інтелекті, повідомляє CNN.

Її назва - хАІ. Компанія представила свій сайт і має понад десяток співробітників.

Як ідеться на сайті хАІ, її очолить Маск, і вона "тісно співпрацюватиме з X (Twitter), Tesla та іншими компаніями, щоб досягти прогресу у виконанні нашої місії".

"Мета xAI - зрозуміти справжню природу Всесвіту", - зазначено на порталі.

Маск був одним із перших прихильників творця ChatGPT OpenAI, але згодом розкритикував компанію за введення заходів безпеки, спрямованих на запобігання упередженим або сексистським відповідям чат-бота.

"Небезпека навчання ШІ ... брехні - смертельно небезпечна", - написав Маск торік у грудні у відповідь на запитання користувача твітера, який цікавився, чи можна "відключити налаштування пробудження" в ChatGPT.

Своє творіння Маск назвав TruthGPT - штучний інтелект, який "максимально шукає істину".

Декілька місяців тому підприємець заявив в інтерв'ю, що, на його думку, ШІ може призвести до "руйнування цивілізації"», і приєднався до інших технологічних лідерів, які закликають до паузи в гонці штучного інтелекту, яка "вийшла з-під контролю".

Тим часом Twitter, який Макс придбав у жовтні за $44 мільярди, стикається з невизначеним майбутнім. Це після того, як Meta запустила конкуруючу програму під назвою Threads. Додаток Meta перевищив 100 мільйонів реєстрацій менш ніж за тиждень. Натомість з'явилося декілька повідомлень про зниження використання Twitter.

Нагадаємо, раніше компанія Meta (яка володіє Facebook та Intagram) випустила власний музичний генератор на основі штучного інтелекту.

Тим часом китайський технологічний сектор вступив у перегони з американськими титанами Google і Microsoft у сфері штучного інтелекту (ШІ). Згідно з даними, зібраними консалтинговою компанією Preqin, інвестиції в штучний інтелект у США перевищують показники КНР у шість разів, склавши цьогоріч 26,6 мільярда доларів проти 4 млрд доларів Пекіна.