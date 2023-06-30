Університет культури очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України 2023

Інформаційний ресурс « Освіта.ua» представив мистецькі виші, що посіли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2023 року. Київський національний університет культури і мистецтв зайняв лідирську позицію – перше місце в ТОП10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України. Уже три роки поспіль (2020, 2021, 2023 рр.) університет культури залишається флагманом українського освітнього процесу.

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів.

Молодь навчається за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.

Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – РОКОМ ІННОВАЦІЙ КНУКіМ, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – «Університет у смартфоні», створення відеолекторію, автоматизація університету культури через СRM-систему, запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти, створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO «ПоплавОК» і лабораторії Motion Design.

Університет культури – це університет майбутнього, інноваційний креативний простір для студентів, що дозволяє реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати сміливі творчі ідеї.

«Найголовніше сьогодні – зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь», – зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.