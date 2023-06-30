Університет культури очолив рейтинг найкращих мистецьких закладів вищої освіти України 2023

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України
|
Заклад вищої освіти
|
Місце
|
Місце у загальному рейтингу
|
Бал НМТ на контракт
|
ТОР 200 Україна
|
Scopus
|
Підсумковий бал
|
1
|
123
|
100
|
115
|
154
|
369
|
2
|
129-131
|
15
|
159
|
205
|
379
|
3
|
155-156
|
49
|
187
|
205
|
441
|
4
|
160-163
|
43
|
201
|
203
|
447
|
5
|
167
|
84
|
176
|
205
|
465
|
6
|
182
|
145
|
158
|
196
|
499
|
7
|
201
|
201
|
151
|
189
|
541
|
8
|
212
|
201
|
162
|
205
|
568
|
9
|
213
|
201
|
166
|
202
|
569
|
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|
10
|
215
|
201
|
166
|
204
|
571
Київський національний університет культури і мистецтв продовжує невпинно розвиватись і покращувати рівень освітніх послуг для українських студентів.
Молодь навчається за новітніми освітніми програмами, акцент на професійно-практичному блоці навчання, яке проходить в інноваційних фахових лабораторіях, оснащених високотехнологічними мультимедіа, зіркові викладачі-практики, майстри високого класу, викладають на престижних факультетах: PR, журналістики та кібербезпеки, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, кіно і телебачення, хореографічного мистецтва, дизайну і реклами, івент-менеджменту та шоу-бізнесу, театру, кіно та естради, музичного мистецтва.
Михайло Поплавський проголосив 2023 рік – РОКОМ ІННОВАЦІЙ КНУКіМ, серед яких: запровадження модернізованих освітніх програм, діджиталізація освітнього процесу – «Університет у смартфоні», створення відеолекторію, автоматизація університету культури через СRM-систему, запуск МЕТАвсесвіту та VR-освіти, створення лабораторії з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкриття високотехнологічного знімального павільйону SPACE-STUDIO «ПоплавОК» і лабораторії Motion Design.
Університет культури – це університет майбутнього, інноваційний креативний простір для студентів, що дозволяє реалізовувати різноманітні проєкти і втілювати сміливі творчі ідеї.
«Найголовніше сьогодні – зберегти інтелектуальний потенціал країни! Забезпечувати якісну освіту та належні умови для особистісного і професійного розвитку кожного студента. Ми об’єднуємо в університеті культури найпрогресивнішу та найталановитішу молодь», – зазначає ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.