Рано чи пізно кожен власник квартири стикається із необхідністю зробити ремонт у своїй оселі. Хтось готується до цього ґрунтовно – відкладає гроші, ретельно вивчає інтер'єрні тенденції, шукає матеріали та фахівців, і справляється із завданням доволі швидко. А хтось пірнає в ремонт як у вир, не уявляючи, в яку копійчину йому обійдуться всі забаганки, і розтягує це "задоволення" на довгі місяці, а то й роки. З чого потрібно починати ремонт, щоб власна квартира не перетворилася на життя “на будівництві”, розповів керівник компанії "Алтіор" Юрій Ніконов.

Перш за все, потрібно визначитися, як ви будете робити ремонт: самостійно або повністю довірите процес будівельній організації. Причому "самостійно" не означає "своїми руками", якщо ви не професійний будівельник. Ви можете самі контролювати весь процес ремонту, але на кожен вид робіт шукати підрядну організацію. Тоді ті, хто займається підлогами, укладатимуть вам підлогу, хто займається стелями - встановлюватиме стелі і т.д.

При цьому, підкреслює Юрій Ніконов, одна будівельна організація не може однаково якісно виконувати весь спектр робіт, від бетонної стяжки до монтажу стель, якщо це не велика фірма з профільними підрозділами. "При пошуку підрядника рекомендуємо дивитися на авторитет та портфоліо організації, наявність сайту, офісу, активності в соцмережах, вік компанії, розмір та кваліфікацію штату, можливість оплати безготівковим розрахунком, оформлення договорів, гарантії тощо», – радить експерт.



Наступний крок – це дизайн-проект, який також можна замовити в дизайн-студії, або виконати самому. У другому випадку ви малюєте план своєї квартири, шукаєте інтер'єри, що сподобалися, в інтернеті, і намагаєтеся уявити, як їх можна втілити в життя у вашій оселі. Як мінімум, такий підхід дозволяє приблизно оцінити загальну суму витрат та прикинути початковий кошторис. При виборі дизайн-студії потрібно керуватися тими самими рекомендаціями, що і під час вибору підрядника. Важливо, щоб у штаті студії були дипломовані архітектори, а не просто просунуті користувачі програм дизайну інтер'єру.

За словами Юрія Ніконова, в компанії "Алтіор" часто стикаються із ситуацією, коли клієнти приносять дизайн-проект, виконаний нібито дизайн-студією, але з помилками рівня 1-2 курсу будівельного інституту. Класні дизайнери коштують дорого, зазначає експерт, а дешеві студії, як правило, роблять проекти такої ж низької якості. Розумним кроком, якщо не хочеться чи немає можливості витрачати гроші на хорошого дизайнера, буде самостійна підготовка дизайн-проекту. Найпростіше – підібрати в інтернеті фото інтер'єрних рішень, які вам подобаються, і проконсультуватися з підрядником, наприклад, щодо поєднання обраної конструкції стелі з тим чи іншим оздобленням стін.

Гарною ідеєю виходу з ситуації є створення дизайн-проектів на окремі види робіт, наприклад, встановлення теплої підлоги, розведення електромережі та встановлення освітлення тощо. У цьому випадку кожен із підрядників отримає уявлення про те, як виглядатиме готовий об'єкт, і зможе запропонувати оптимальне рішення для своєї частини робіт.

“У нашій організації можна замовити дизайн-проект натяжної стелі ще на етапі початку ремонту, і ми пропрацюємо його під вас, зі світловими лініями, магнітними треками тощо. Насамперед, ми дізнаємося про потребу клієнта, виберемо разом з ним відповідну конструкцію та зробимо проект, яким можна буде користуватися протягом усього ремонту”, – каже Юрій Ніконов.

Незалежно від того, чи є дизайн-проект чи його немає, необхідно прорахувати вартість усіх запланованих робіт ще до початку ремонту. Це допоможе уникнути поширеної ситуації, коли виділені на ремонт гроші закінчуються ще до етапу оздоблювальних робіт. В результаті на фінальній стадії починається економія на всьому, що не може не вплинути на зовнішній вид готового ремонту. У компанії “Алтіор”, наприклад, при необхідності зроблять повний розрахунок кошторису на встановлення натяжної стелі за наявним дизайн-проектом з укладенням договору, сума якого буде зафіксована. Таким чином, можна одразу запланувати витрати на фінальне оздоблення і не хвилюватись, що на ньому доведеться економити.

Сподіваємося, ці поради допоможуть уникнути поширених помилок під час ремонтних робіт, які призводять до зайвих витрат часу, грошей та нервів. І нехай ваш ремонт не перетворюється на процес, який легко розпочати, але неможливо завершити.