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Компанія Meta представила генератор музики на основі штучного інтелекту

Генератор може перетворити текстовий опис на аудіо тривалістю приблизно 12 секунд.

Компанія Meta представила генератор музики на основі штучного інтелекту
Фото: Pixabay

Щоб не залишитися позаду Google (у цьому році компанія заявила про створення генератора музики на основі ШІ, але не випустила його), компанія Meta (володіє Facebook та Intagram) випустила власний музичний генератор на основі штучного інтелекту. На відміну від Google, у відкритому коді.

Про це повідомляє TechCrunch. 

Інструмент Meta для створення музики під назвою MusicGen, демо-версію якого можна знайти тут, може перетворити текстовий опис (наприклад, “поп-пісня 80-х із потужними барабанами та синтезаторами”) на аудіо тривалістю приблизно 12 секунд. MusicGen можна дати пісню, на яку програма буде орієнтуватися. Тоді штучний інтелект буде слідувати і опису, і представленій мелодії. 

Компанія Meta каже, що MusicGen навчався на 20 000 годинах музики, включаючи 10 000 «високоякісних» ліцензованих музичних треків і 390 000 треків лише для інструментів із ShutterStock і Pond5, великої медіа-бібліотеки. 

Компанія не надала код, який вона використовувала для навчання моделі, але вона надала доступ до попередньо навчених моделей, які може запустити будь-хто з відповідним обладнанням — головним чином графічним процесором із приблизно 16 ГБ пам’яті.

Зазначається, що MusicGen працює добре, але не настільки добре, щоб позбавити музикантів роботи. 

Нагадаємо, експерти та топменеджери зі сфери штучного інтелекту порушили питання ризику вимирання людства внаслідок розвитку технології. Вони поставили ризики від штучного інтелекту на один щабель із пандеміями та ядерною війною.

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