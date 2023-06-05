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Київська оперета показала прем'єру мюзиклу за «Тигроловами» Багряного

Наступний показ запланований на 6 липня 2023.

Фото: Анатолій Федорців

У Київському національному академічному театрі оперети відбулась прем’єра вистави «Тигролови» за мотивами однойменного роману Івана Багряного.

Мюзикл на дві дії розповідає про час сталінських репресій. Молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний тікає з “ешелону смерті” та знаходить порятунок на далекому Сході, в родині українських переселенців Сірків.

Над постановкою мюзиклу працювали: режисер Сергій Павлюк, диригент-постановник Сергій Дідок, хормейстр-постановник Максим Ковальчук, художник-постановник Олександр Білозуб, автори лібрето Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк, композитори – Кирило Бескоровайний, Антон Гуманюк, Богдан Решетілов.

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

Фото: Анатолій Федорців

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