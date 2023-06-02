Бріттен, Пярт, Сильвестров: Національна філармонія України оголосила програму на червень

У розкладі дві світові прем’єри та гастролери з Іспанії й Польщі.

Національна філармонія України оголосила програму концертів на червень. Про це повідомила пресслужба закладу. Заплановані наступні події:

Фото: Національна філармонія України

2 червня. Шуберт, Сильвестров: лірична сонатна тріада. Євген Громов (фортепіано)

Центральними творами третьої (останньої) сольної програми Євгена Громова у рамках циклу «Шуберт/Сильвестров. Лірична сонатна тріада» стануть Шоста (не надто популярна) соната Франца Шуберта та Перша соната Валентина Сильвестрова. Свою сонату Сильвестров розпочав ще у консерваторські роки (1960-61) у класі професора Бориса Лятошинського. Молодому авторові тоді не вдалося повноцінно втілити власний задум. Лише за десятиріччя повернувшись і докорінно переглянувши концепцію та зміст, композитор викінчив твір. Автор охарактеризував його як Сонату-обертон, де «неповна» двочастинна макроструктура сонатного циклу нагадує «Незавершену» симфонію Шуберта.

Фото: Національна філармонія України

3 червня. «Вечір двох симфоній». Шуберт, Сен-Санс

Концерт представить Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою диригента Миколи Дядюри. Прозвучать симфонії Франца Шуберта і Каміля Сен-Санса.

Третю симфонію Франц Шуберт написав влітку 1815 року через кілька місяців після свого вісімнадцятиріччя. Як і інші ранні симфонії композитора (всього шість, створених до знаменитої «Незакінченої»), вона не була опублікована за життя автора. Твір вийшов друком багато років потому, у першому виданні повного зібрання творів Шуберта 1884 року. У цій симфонії відчуваються впливи популярної у той час музики Джоакіно Россіні.

Третя симфонія Сенс-Санса створена 1886 року, тоді ж відбулася прем’єра у Лондоні. Диригував автор. Півтора місяця потому помер Ференц Ліст, і Сенс-Санс присвятив цю симфонію його пам’яті. Твір написано на піку кар’єри автора, сам він високо цінував своє творіння: «Те, чого я досягнув [при створенні симфонії], вже ніколи більше не доб’юсь». Особливістю симфонії є наявність в інструментальному складі органа. Органну партію у нинішньому концерті виконає Тетяна Жук-Сєдова.

Фото: Національна філармонія України

7 червня. Гріг, Сібеліус

Національний симфонічний оркестр України під керівництвом диригента Володимира Сіренка представить романтичну програму із творів Едварда Гріга та Яна Сібеліуса.

«Пер Гюнт», музика до однойменної драми Генріка Ібсена, – одне із найвідоміших творінь норвезького композитора Едварда Гріга. Твір увійшов до репертуару численних музичних колективів світу. Щирість, ліризм, яскрава театральна образність, мелодії, що запам’ятовуються – усе це ставить цю музику в один ряд із найпопулярнішими шедеврами світової класики.

Концерт для скрипки з оркестром Яна Сібеліуса, найзначнішого композитора Фінляндії, – єдиний скрипковий концерт у творчій спадщині митця. Твір має дві авторські редакції. Прем’єра другої, більш популярної версії, відбулася 1905 року у виконанні чеського скрипаля Карела Халіра у супроводі берлінського симфонічного оркестру під керівництвом видатного диригента й композитора Ріхарда Штрауса. Солістом у київському концерті буде скрипаль-віртуоз Віталій Лєонов.

Фото: Національна філармонія України

9 червня. Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України. Диригент – Рамон Торрельєдо (Іспанія)

Рамон Торрельєдо – митець ренесансного типу. Піаніст, диригент, композитор, він також є режисером, сценаристом, ведучим телевізійної й радіо- програми про класичну музику, культурним менеджером, керівником фестивалю Must Talent, зокрема, директором премії Mundi Talents Awards.

Свій концерт у Києві Рамон Торрельєдо присвячує українському народу. Прозвучить, в основному, музика іспанських композиторів. Втім, приємним бонусом стане інтерпретація іспанським маестро музики Миколи Лисенка. Концерт відбудеться за підтримки Посольства Королівства Іспанія в Україні.

Фото: Національна філармонія України

10 червня. «Янголи мистецтва». Проєкт Ольги Чубаревої

«Герої не обов'язково мають сталеві м'язи, але вони мають сталевий дух. Як мало ми знали один одного, як багато неймовірних людських якостей виявила війна…», – каже ініціаторка проєкту, солістка філармонії Ольга Чубарева (сопрано). «Янголи мистецтва» – це продовження міжнародного марафону пам’яті Василя Сліпака, що цьогоріч вшановує загиблих митців-воїнів. У концерті беруть участь Камерний оркестр «Ренесанс» Маріупольської камерної філармонії під керівництвом головного диригента Василя Крячка, солісти Ольга Чубарева (сопрано), Тетяна Жук-Сєдова (орган), Олександр Рудько (художнє слово).

Фото: Національна філармонія України

14 червня. Людвіг ван Бетховен

Національний симфонічний оркестр України під орудою диригента Володимира Сіренка представить монографічну програму із творів віденського класика. Концерт пройде під цифрою «5» – прозвучать П’ятий фортепіанний концерт, де солісткою буде Марія Пухлянко, та П’ята симфонія. Концерт №5 для фортепіано з оркестром – останній фортепіанний концерт Бетховена – відомий під назвою «Імператорський». Композитор присвятив його своєму покровителю, другу й учню ерцгерцогу Рудольфу Австрійському. П’ята симфонія – найпопулярніший бетховенський твір – знаменна для нас із вами також тим, що вона присвячена (як і низка інших творів Бетховена) графу Андрію Розумовському, сину останнього гетьмана Війська Запорозького Кирила Розумовського.

Фото: Національна філармонія України

16 червня. Моцарт, Сібеліус

Центром програми Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України під орудою диригента Антонія Кедровського за участю соліста-віртуоза Ігоря Завгороднього стане скрипковий концерт Яна Сібеліуса. Твір має дві редакції і досить непросту й заплутану історію присвят. Зрештою, твір було присвячено 1905 року угорському скрипалю-вундеркінду Францу фон Вечею, якому на момент присвяти виповнилося 12. Вечей виконав цей твір роком пізніше. У нинішньому концерті сольну партію одного із найскладніших скрипкових концертів в історії скрипкового репертуару виконає скрипаль-віртуоз Ігор Завгородній.

Фото: Національна філармонія України

18 червня. Бріттен, Пярт

Цього року виповнюється 110 років від дня народження Бенджаміна Бріттена, однієї з ключових постатей в історії музики ХХ століття. Бріттену – його музиці й пам’яті про нього – присвячено концерт Київського камерного оркестру під орудою диригентки Наталії Пономарчук. Прозвучать «Проста симфонія», один із найпопулярніших творів Бріттена, та «Ілюмінації» для голосу й оркестру на вірші французького поета-символіста Артюра Рембо. Солістка – Тетяна Чайка. На завершення вечора музиканти представлять Cantus для струнних і дзвону, твір сучасного естонського композитора Арво Пярта, створений 1977-го й присвячений пам’яті Бенджаміна Бріттена.

Фото: Національна філармонія України

21 червня. Національний симфонічний оркестр України

Національний симфонічний оркестр під орудою диригента Володимира Сіренка представить концерт із творів класиків, Ернеста Шоссона, Ене Хубаї, Жорза Бізе, Пабло де Сарасате, Леонарда Бернстайна. Солістки – скрипальки Святослава Семчук та Владислава Гаєнко. Головною музичною подією програми обіцяє стати прем’єра Четвертої симфонії сучасного українського композитора Олександра Саратського.

Симфонія Саратського має назву «Чоколівська» – від назви історичного району Києва на правому березі Дніпра, де мешкає композитор. Саме тут, на Чоколівці, й написано твір. Він не пов'язаний безпосередньо з війною, утім певний емоційний відбиток подій тут є. Адже від початку військових дій композитор залишався дома, писав музику, нікуди не виїздив і не збирається. За словами Саратського, твір цілком абстрактний, пов'язаний зі сприйняття реальності загалом, тож тут немає якоїсь програми. Щоправда, третя (передостання) частина написана в роздумах про близького друга, зниклого безвісти.

Фото: Національна філармонія України

23 червня. Моцарт, Оннеґґер, Абердам

Центром програми Київського камерного оркестру стане світова прем’єра Концерту для скрипки з оркестром «Пам’яті загиблих воїнів України» сучасної американської композиторки Еліан Абердам. Диригентка – Наталія Пономарчук. Соліст – Кирило Бондар.

У цьому одночастинному концерті музика виражає відчай та горе, контрастуючи з епізодами надії, які знову змінюються відчуття невизначеності. Слухач тут може почути симбіоз емоцій: смуток, хоробрість, бадьорість, але насамперед – відданість боротьбі за визволення та перемогу України. Еліан Абердам висловлює вдячність композиторці Аллі Загайкевич, яка стала ініціаторкою цього виконання.

Фото: Національна філармонія України

25 червня. Концерт-закриття 159-го сезону. Маріуш Патира (скрипка, Польща)

Попри те, що зарубіжних гастролерів у поточному сезоні з відомих причин майже не було, честь закриття 159-го концертного сезону філармонії випала відомому польському скрипалю Маріушу Патирі. У супроводі Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України під орудою головного диригента Миколи Дядюри польський музикант виконає Перший скрипковий концерт Ніколо Паганіні. Маріуш Патира є одним із найкращих інтерпретаторів музики великого італійця. Концерт відбудеться за підтримки Польського інституту у Києві.

Нагадаємо, 2 червня стартує 20-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Фільмом-відкриттям буде стрічка Аліси Коваленко «Ми не згаснемо».