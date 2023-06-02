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Нідерланди поділяться з Україною досвідом у сфері діджиталізації культурної спадщини

Також Нідерланди сприятимуть у розробці та впровадженні технічних рішень для популяризації українського мистецтва.

Нідерланди поділяться з Україною досвідом у сфері діджиталізації культурної спадщини
Фото: Укрінформ

Україна домовилась із Нідерландами про співпрацю у сфері цифровізації культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

“Нідерланди поділяться з Україною досвідом у сфері діджиталізації культурної спадщини, а також сприятимуть у розробці та впровадженні технічних рішень для популяризації українського мистецтва у цифровій площині”, - йдеться у повідомленні. 

Також представники України та Нідерландів обговорили співпрацю у напрямку стрімінгу арт-перформансів, у якому Нідерланди мають неабиякий досвід. 

Зокрема, йдеться про онлайн трансляції театральних виступів, щоб  збільшити можливість доступу до українського мистецтва для українців, в тому числі, тимчасово переміщених осіб за кордоном. 

Нідерландські партнери також готові надати експертизу в монетизації такого роду діяльності для закладів культури.

Нагадаємо, Мінкультури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО чергових українських об'єктів. Серед них є писанка, вишиванка решетилівська, культурний ландшафт стародавнього Чернігова.

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