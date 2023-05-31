Національний будинок музики оголосив програму на червень

Національний будинок музики оприлюднив розклад концертів на червень. Події відбудуться у «Хлібні» Національного заповідника «Софія Київська», Національній філармонії, на арт-сцені Київської опери та в Андріївській церкві.

У програмі — концерти в наступних категоріях:

Українська музика

2 червня, 18:00, «Хлібня» — «Паралелі: Лисенко-Мендельсон»

9 червня, 18:00, «Хлібня» — «Український романтизм: Лисенко та Барвінський»

23 червня, 18:00, «Хлібня» — «NotaBene Chamber Group: квартети Бетховена і Лятошинського»

Барокова музика

6 червня, 19:00, Національна філармонія — «Vivaldi Universum Post Scriptum: La Folia»

У програмі: твори Йоганна Себастьяна Баха, Антоніо Вівальді, Євгена Станковича, Макса Ріхтера

18 червня, 18:00, Андріївська церква — «Фрагменти вічної краси. Liatoshynskyi Capella: Orchestra»

У програмі: твори Йоганна Себастьяна Баха та Антоніо Вівальді

25 червня, 18:00, Андріївська церква — «Stabat Mater Dolorosa. Liatoshyskyi Capella: Early Music Ensemble»

У програмі: Дмитро Туптало, Антоніо Кальдара, Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, Джироламо Абос

Європейська класика

16 червня, 18:00, «Хлібня» — «Тамара Рой: про серйозне та про красиве»

У програмі: Пауль Гіндеміт, Бернхард Едуард Мюллер, Альберт Франц Допплер, Соломон Ядассон, Антон Бернхард Фюрстенау

17 червня, 17:00, Київська опера — «Брамс: меланхолія і пристрасть»

30 червня, 18:00, «Хлібня» — «Італійські квінтети: Боккеріні та Респігі»

Органна музика

24 червня, 19:00, Національна філармонія — «Орган нон-стоп. Парад органістів»

Нагадаємо, 3 та 4 червня в Малій опері пройде прем’єра оперної трилогії за творами Кафки.