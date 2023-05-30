Петиція про заборону імпорту книг з РФ і Білорусі набрала 25 тис. підписів

Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом підписати закон про заборону російського і білоруського книжкового імпорту набрала необхідні 25 тис. підписів.

Про це повідомляє Українська книжкова революція.

“Петицію публічно підтримали українські інтелектуали, письменники, громадські й культурні діячі культури – Оксана Забужко, Вахтанг Кіпіані, Іван Малкович, Андрій Курков, Мар'яна Савка, Володимир В’ятрович, Тамара Горіха Зерня, Ірма Вітовська, Ігор Козловський, Антон Мартинов, Валерій Пекар, Ганна Гопко та інші публічні особи”, – йдеться у повідомленні.

Заклики підписати петицію поширили найбільші українські видавництва – "Фоліо", "Ранок", "Віват", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", мережі книгарень “Є”, “КнигоЛенд”, численні громадські організації.

Закон 2309-ІХ розроблений спільно представниками громадянського суспільства, видавничої спільноти та влади і ухвалений у червні 2022 року 306 голосами депутатів парламенту, проте досі не підписаний президентом. Він забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

“В умовах війни ви як глава держави й верховний головнокомандувач зайняті перш за все питаннями збройної відсічі агресору. Але ситуація, коли парламент, книжкова галузь і громадянське суспільство одностайні у підтримці закону 2309-ІХ, і лише відсутність вашого підпису дозволяє Росії і далі руйнувати наш книжковий ринок, є незрозумілою і неприйнятною”, – ідеться в петиції.

“Частина третя статті 94 Конституції України визначає: якщо президент протягом 15 днів не підписав закон чи не повернув його до парламенту з зауваженнями, “закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений”. Пане президенте, підпишіть закон 2309-ІХ. Зробіть цей історичний крок. Звільніть нарешті книжкову галузь від “русского міра”, – закликають громадяни главу держави.

Нагадаємо, за словами директорки державної установи "Український інститут книги" Олександри Коваль, для розвитку українського книговидання і підтримки достатнього рівня читання серед населення Україні потрібно щороку 100 млн євро.