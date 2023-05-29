Головне за день. Понеділок, 29 травня

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах, на засідання прибули Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

На Ставці обговорили ситуацію на фронті, комплектування наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики та нові контракти на постачання озброєння.

"Нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди", - уточинив Зеленський.

Президент додав, що за всіма пунктами, які обговорили на Ставці, було ухвалено відповідні рішення.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. За добу підрозділи сил оборони відбили 20 ворожих атак.

Упродовж доби 29 травня РФ завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер” по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Києва. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Загалом впродовж доби противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 3 важливі цілі противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 травня – в нашій новині.

Ворог завдав ракетного удару по декількох населених пунктах Харківської області. За попередніми даними, росіяни застосували ракети "Іскандер" по смт Ківшарівка Куп'янського району.

Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід.

Верховна Рада України на засіданні 29 травня ухвалила закон №9278 про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років (9278)

За закон в цілому проголосували 317 нардепів, повідомив кореспондент LB.ua.

“Друга світова війна є найбільш кривавою і жорстокою в історії людства (загинуло від 50 до 85 млн людей). В історії України, територія якої була одним з основних полів битви, ця війна стала болючою раною – загинуло понад вісім мільйонів наших співвітчизників – воїнів та мирних жителів. Їх внесок у спільну перемогу над нацизмом є надзвичайно вагомим і неоціненним”, – зазначено у пояснювальній записці.

Тому для громадян України є обов’язком пам’ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом.

“У європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. З огляду на зазначене та з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невід’ємна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня”, – наголошується у записці.

Ухвалення закону “сприятиме утвердженню в Україні європейської традиції щодо відзначення щорічно 8 травня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939- 1945 років, розвінчуванню міфів і маніпуляцій радянсько-російської пропаганди”.

Народні обранці просять Уряд Грецької Республіки не допустити осіб, які перебувають під санкціями Європейського Союзу, до участі у 30-й ювілейній Генеральній Асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я, що відбудеться в місті Халкідікі.

За відповідну постанову на засіданні парламенту 29 травня (9262) проголосували 254 нардепи, передав кореспондент LB.ua.

Голові Верховної Ради України Русланові Стефанчуку доручили забезпечити невідкладне направлення тексту Звернення до Міжпарламентської асамблеї православ’я та парламентів її держав-членів.

Докладніше – в новині.

Верховна Рада також на засіданні 29 травня ухвалила законопроєкт № 9107-1, який дасть змогу НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!