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​Рада ухвалила заяву про недопущення на Міжпарламентську асамблею православ'я підсанкційних осіб

Постанову підтримали 254 нардепи.

​Рада ухвалила заяву про недопущення на Міжпарламентську асамблею православ'я підсанкційних осіб

Нардепи просять Уряд Грецької Республіки не допустити осіб, котрі перебувають під санкціями Європейського Союзу, до участі у 30-ій ювілейній Генеральній Асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я, яка відбудеться в місті Халкідікі. 

За постанову на засіданні парламенту 29 травня (9262) проголосували 254 нардепи, передає кореспондент LB.ua.

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Голові Верховної Ради України Русланові Стефанчуку доручили забезпечити невідкладне направлення тексту Звернення до Міжпарламентської асамблеї православ’я та парламентів її держав-членів.

«Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо направлення відповідного звернення до Уряду Грецької Республіки з метою недопущення осіб, щодо яких запроваджені санкції Європейського Союзу, до участі у 30-ій ювілейній Генеральній Асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я, яка відбудеться в місті Халкідікі 29 червня – 3 липня 2023 року, та розробити комунікаційну стратегію, спрямовану на протидію загрозам свободи совісті і віросповідання та інформування світової спільноти про дотримання міжнародних принципів релігійної свободи в Україні», — йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, цьогоріч у січні Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти діячів УПЦ (МП), які парламент затвердив у грудні 2022-го. У перелік підсанкційних осіб потрапили десять ієрархів УПЦ МП. 

У 2019-му тоді ще нардеп, а нині голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський на Міжпарламентській асамблеї православ'я виступив проти рішення обрати головою Асамблеї представника Комуністичної партії Державної думи РФ Сергія Гаврилова.

Того ж дня у грузинських містах Тбілісі і Батумі ввечері почалася багатотисячна акція протесту після виступу Гаврилова. Грузинські опозиціонери звинувачували його в тому, що він брав участь у війні проти Грузії.

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