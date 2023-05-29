​Рада ухвалила заяву про недопущення на Міжпарламентську асамблею православ'я підсанкційних осіб

Нардепи просять Уряд Грецької Республіки не допустити осіб, котрі перебувають під санкціями Європейського Союзу, до участі у 30-ій ювілейній Генеральній Асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я, яка відбудеться в місті Халкідікі.

За постанову на засіданні парламенту 29 травня (9262) проголосували 254 нардепи, передає кореспондент LB.ua.

Голові Верховної Ради України Русланові Стефанчуку доручили забезпечити невідкладне направлення тексту Звернення до Міжпарламентської асамблеї православ’я та парламентів її держав-членів.

«Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо направлення відповідного звернення до Уряду Грецької Республіки з метою недопущення осіб, щодо яких запроваджені санкції Європейського Союзу, до участі у 30-ій ювілейній Генеральній Асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я, яка відбудеться в місті Халкідікі 29 червня – 3 липня 2023 року, та розробити комунікаційну стратегію, спрямовану на протидію загрозам свободи совісті і віросповідання та інформування світової спільноти про дотримання міжнародних принципів релігійної свободи в Україні», — йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, цьогоріч у січні Володимир Зеленський надав чинності санкціям проти діячів УПЦ (МП), які парламент затвердив у грудні 2022-го. У перелік підсанкційних осіб потрапили десять ієрархів УПЦ МП.

У 2019-му тоді ще нардеп, а нині голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський на Міжпарламентській асамблеї православ'я виступив проти рішення обрати головою Асамблеї представника Комуністичної партії Державної думи РФ Сергія Гаврилова.

Того ж дня у грузинських містах Тбілісі і Батумі ввечері почалася багатотисячна акція протесту після виступу Гаврилова. Грузинські опозиціонери звинувачували його в тому, що він брав участь у війні проти Грузії.