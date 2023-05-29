Данія збільшила фінансування Фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Данія збільшила фінансування фонду підтримки України на 2,6 млрд доларів.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Вдячний парламенту, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування фонду на підтримку України на 2,6 млрд доларів", – йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що цей відчутний внесок ще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, Данія відкрила спеціальний інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон (приблизно 133 млн доларів). Фонд буде фінансувати проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.