У Києві виявили шість уламків російських ракет

У трьох районах Києва виявили вже шість уламків ворожих ракет під час атаки росіян.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення уламків ракет:
В Оболонському районі:
- біля АЗС;
- на дорожньому покритті із займанням;
- на зеленій зоні.
В Деснянському районі:
- на території одного з парків.
У Дніпровському районі:
- на дорожньому покритті в різних місцях.
Інформація щодо потерпілих уточнюється.
Нагадаємо, в Києві та ще низці областей сьогодні об 11:09 оголосили повітряну тривогу. Вже через кілька хвилин було чутно перші вибухи - у столиці спрацювали сили ППО.
Попередня атака на Київ відбулася уночі. Ворог випустив близько 40 повітряних цілей – і ракет, і безпілотників. До того росіяни цілили в столицю у ніч на 28 травня. Таким чином це – уже третій напад за три доби.