У Києві виявили шість уламків російських ракет

У трьох районах Києва виявили вже шість уламків ворожих ракет під час атаки росіян.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення уламків ракет:

В Оболонському районі:

біля АЗС;

на дорожньому покритті із займанням;

на зеленій зоні.

В Деснянському районі:

на території одного з парків.

У Дніпровському районі:

на дорожньому покритті в різних місцях.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, в Києві та ще низці областей сьогодні об 11:09 оголосили повітряну тривогу. Вже через кілька хвилин було чутно перші вибухи - у столиці спрацювали сили ППО.

Попередня атака на Київ відбулася уночі. Ворог випустив близько 40 повітряних цілей – і ракет, і безпілотників. До того росіяни цілили в столицю у ніч на 28 травня. Таким чином це – уже третій напад за три доби.