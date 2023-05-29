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У Києві виявили шість уламків російських ракет

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Києві виявили шість уламків російських ракет
Фото: Віталій Кличко в ТГ

У трьох районах Києва виявили вже шість уламків ворожих ракет під час атаки росіян.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на 11:45 надійшли повідомлення про виявлення уламків ракет:

В Оболонському районі:

  • біля АЗС;
  • на дорожньому покритті із займанням;
  • на зеленій зоні.

В Деснянському районі:

  • на території одного з парків.

У Дніпровському районі:

  • на дорожньому покритті в різних місцях.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, в Києві та ще низці областей сьогодні об 11:09 оголосили повітряну тривогу. Вже через кілька хвилин було чутно перші вибухи - у столиці спрацювали сили ППО.

Попередня атака на Київ відбулася уночі. Ворог випустив близько 40 повітряних цілей – і ракет, і безпілотників. До того росіяни цілили в столицю у ніч на 28 травня. Таким чином це – уже третій напад за три доби.

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