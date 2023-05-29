Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний

Для ракетної атаки на Київ і область ворог застосував балістичні та крилаті ракети наземного базування "Іскандер".

ППО била всі цілі. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Загалом випущено 11 ракет: «Іскандер-М» та «Іскандер-К» з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено", – зазначив він.

Це – другий від початку доби масований повітряний напад на столицю. Уночі ворог бив крилатим ракетами з авіації та безпілотниками. Влучань по Києву не допущено. Є руйнування в інших регіонах.

Нагадаємо, що до отримання сучасних систем протиповітряної оборони українська ППО не мала змоги збивати балістичні цілі.