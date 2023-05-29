Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Журналіст Вадим Карп'як: «Свобода слова не означає говорити що завгодно. Вона означає відповідати за сказане»
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росія влаштувала масовану атаку на Київ. Є пошкодження від уламків і жертви
Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
Іран назвав звинувачення Зеленського у постачанні безпілотників Росії “безглуздими”
ГоловнаСуспільствоВійна

​Учора окупанти обстріляли “Градами”, авіацією та артилерією вісім населених пунктів Донеччини

Попередньо постраждалих немає.

​Учора окупанти обстріляли “Градами”, авіацією та артилерією вісім населених пунктів Донеччини

Минулої доби, 28 травня, під ударами російської армії перебували вісім населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Південне, Ясногірка, села Карлівка, Новоочеретувате, Скудне”, – йдеться у повідомленні.

Російські війська атакували Донеччину авіацією, ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією, мінометами. Пошкоджені три приватних будинки.

Ворог продовжував знищувати Авдіївку, завдав по житловому сектору 16 ударів, з яких шість – авіаційні. На селище Ясногірка армія РФ спрямувала ракету, яка влучила в поле. Внаслідок мінометного обстрілу Південного постраждали оселі мирних жителів.

Крім того, сьогодні після опівночі росіяни накрили з “Ураганів” місто Курахове. Інформації про постраждалих не надходило.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів по території України. Було застосовано 59 іранських ударних БпЛА "Shahed", 58 з них знищили наші захисники. Також противник здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies