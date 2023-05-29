Минулої доби, 28 травня, під ударами російської армії перебували вісім населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Обстрілів зазнали міста Авдіївка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Південне, Ясногірка, села Карлівка, Новоочеретувате, Скудне”, – йдеться у повідомленні.

Російські війська атакували Донеччину авіацією, ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією, мінометами. Пошкоджені три приватних будинки.

Ворог продовжував знищувати Авдіївку, завдав по житловому сектору 16 ударів, з яких шість – авіаційні. На селище Ясногірка армія РФ спрямувала ракету, яка влучила в поле. Внаслідок мінометного обстрілу Південного постраждали оселі мирних жителів.

Крім того, сьогодні після опівночі росіяни накрили з “Ураганів” місто Курахове. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних ударів по території України. Було застосовано 59 іранських ударних БпЛА "Shahed", 58 з них знищили наші захисники. Також противник здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.