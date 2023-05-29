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Росія отримала з Ірану нову партію озброєнь, - Гуменюк

Іранські безпілотники оставили до пунктів запуску.

Росія отримала з Ірану нову партію озброєнь, - Гуменюк
Фото: тг-канал Цаплієнка

Російські окупаційні війська отримали нову партію озброєння з Ірану.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

"Цілком ймовірно (нові атаки - ред.), оскільки вони отримали додаткову підтримку з Ірану і додаткові партії вже доставлено до пунктів запуску”, - сказала Гуменюк. 

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Вона додала, що ймовірно використання атак як суто "шахедних", так і мішаних "ракетно-шахедних.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що росіяни ведуть психологічну війну з метою підірвати емоційну стійкість і єдність українців, адже це два важливих фактори опору.

Сьогодні близько 11:00 росіяни розпочали чергову ракетну атаку на Київ і область. Ворог застосував ракети балістичного типу. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно силами і засобами нашої ППО. 

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