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Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
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Росіяни вчиняють ракетні атаки з військовою і психологічною метою, – Маляр

Окупанти прагнуть залякати українців.

Росіяни вчиняють ракетні атаки з військовою і психологічною метою, – Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Росіяни ведуть психологічну війну з метою підірвати емоційну стійкість і єдність українців, адже це два важливих фактори опору.

Про це повідомила у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, окупанти роблять це військовими та інформаційними методами.

“Приміром, запускати ракети по цивільних об’єктах в центрі Києва – це зброя, яка використовується з психологічною метою. Насамперед, щоб залякати. Київ для українців – не просто столиця, а символ незламності та опору. Тому, вдарити по Києву для ворога – це показати вразливість нашого символу стійкості”, – розповіла Маляр.

Таким чином, на її думку, ворог прагне, щоб підсвідомо в українців склалось враження беззахисності столиці.

Окрім того, паралельно з ракетною атакою, буквально за пару годин до пуску, почалась інформаційно-психологічна атака. Чергова дискредитація військово-політичного керівництва. Ворог інформаційно б‘є по тих, хто користується довірою громадян для того, щоб посіяти відчуття беззахисності.

“Втім повномасштабна війна показала цікаву властивість української колективної свідомості. Так, ми відчуваємо біль, розпач, сум, але водночас в нас немає страху”, – зауважила заступниця міністра оборони.

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Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 росіяни розпочали чергову ракетну атаку на Київ і область. Ворог застосував ракети балістичного типу. Попередньо, усі повітряні цілі були успішно силами і засобами нашої ППО. Відбій для Києва було оголошено о 12:24. 

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