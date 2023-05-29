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Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині

Також Юрій Ігнат укотре закликав не публікувати фото уламків ракет.

Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
Фото: Укрінформ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ворожий обстріл аеродрому на Хмельниччині, який трапився вночі 29 травня.

В етері "Радіо Свобода" Ігнат підтвердив, що "було влучання в межах аеродрому Старокостянтинів Хмельницької області".

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"Боєздатність буде відновлено, там, я думаю, не варто драматизувати ситуацію", - наголосив речник Повітряних сил.

Також Ігнат закликав не оприлюднювати фото уламків, зокрема, ракет.

"Як публікація в соцмережах роботи нашої ППО, так і у ЗМІ висвітлення уламків, які впали, - шкодять... Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння.., відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Це перше. Друге - вони це знімають, викладають у себе в Росії і показують, як українські націоналісти зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках", - пояснив речник ПС.

Нагадаємо, за інформацією Хмельницької ОВА, цієї ночі російська армія вдарила по обʼєктах Хмельницької області, зокрема військовому. Було виведено з ладу пʼять літальних апаратів. Крім того, спалахнули пожежі на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Загалом же, за даними Генштабу ЗСУ, цієї доби силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

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