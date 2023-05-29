Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував ворожий обстріл аеродрому на Хмельниччині, який трапився вночі 29 травня.

В етері "Радіо Свобода" Ігнат підтвердив, що "було влучання в межах аеродрому Старокостянтинів Хмельницької області".

"Боєздатність буде відновлено, там, я думаю, не варто драматизувати ситуацію", - наголосив речник Повітряних сил.

Також Ігнат закликав не оприлюднювати фото уламків, зокрема, ракет.

"Як публікація в соцмережах роботи нашої ППО, так і у ЗМІ висвітлення уламків, які впали, - шкодять... Якщо ці уламки належать нашим ракетам, якщо це тим паче західне озброєння.., відповідно, ворог розуміє, яким типом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці. Це перше. Друге - вони це знімають, викладають у себе в Росії і показують, як українські націоналісти зенітними ракетами західного зразка "вдарили" по своїх же будинках", - пояснив речник ПС.

Нагадаємо, за інформацією Хмельницької ОВА, цієї ночі російська армія вдарила по обʼєктах Хмельницької області, зокрема військовому. Було виведено з ладу пʼять літальних апаратів. Крім того, спалахнули пожежі на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Загалом же, за даними Генштабу ЗСУ, цієї доби силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.