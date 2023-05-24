Закон 306: про необхідність заборони видавничої продукції держави-агресора

У цей складний час, коли Україна веде війну з російськими окупантами, необхідно розуміти, що боротьба за нашу ідентичність і безпеку не обмежується лише військовими діями. Література, музика, які ми читаємо та сприймаємо, також мають величезний вплив на формування нас як особистостей та суспільства в цілому.
Інформаційна безпека є одним із найважливіших аспектів у сучасному світі. Через російську літературу та інші видавничі продукти держави-агресора, в Україні триває інформаційно-психологічна війна (ІПСВ), спрямована на підрив нашої національної свідомості та викривлене сприйняття подій українцями й світом. Ми не можемо допустити, щоб російські ідеї насаджувалися серед наших дітей, майбутнього покоління. Роками країна-агресор захоплювала свідомість українців, насаджуючи свою літературу. Багато російських книжок містили ворожу пропаганду або ж були графоманськими. Сьогодні на українському книжковому ринку з’явилась величезна кількість якісних художніх, історичних, дитячих книжок, книговидання, попри війну, продовжує розвиватися. Ми повинні й надалі підтримувати цю тенденцію, і в першу чергу – раз і назавжди позбутися всього, що містить хоч якусь частинку «руського міра».
Уже багато видатних громадських діячів, письменників та публічних особистостей підтримали петицію до Президента із закликом підписати Закон про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції держави-агресора, зокрема Оксана Забужко, Мар'яна Савка, Андрій Курков, Тамара Горіха Зерня, Вахтанг Кіпіані, Ірма Вітовська, Володимир В'ятрович, Валерій Пекар, Ганна Гопко, Антон Мартинов та інші.
Видавництва «Ранок», «Фоліо», «Віват», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», а також мережа книгарень «Книголенд» та книгарня «Є» також долучилися до поширення заклику. Ця акція стала трендовою в соціальних мережах, і ми запрошуємо кожного з вас приєднатися до неї.
Закон 306, який передбачає заборону імпорту та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, був підтриманий парламентом ще в червні минулого року. Проте й досі Президент ще не підписав його. Це означає, що російські книжки, контрафакт та інші видання продовжують вільно проникати на наш ринок, підриваючи інформаційну безпеку. Закон 306 встановлює вимогу видавати книги в Україні мовою оригіналу або в перекладі українською мовою, мови ЄС чи корінних народів України. Це дозволить захистити нашу культурну спадщину, зміцнити національну свідомість та забезпечити якісну й безпечну літературу для наших дітей. Я закликаю кожного з вас приєднатися до цієї важливої ініціативи. Підпишіть петицію та поширюйте цей заклик серед своїх родичів, друзів і знайомих. Наша мета - захистити нашу ідентичність, інформаційний простір та майбутнє наших дітей.
Підтримайте петицію за посиланням: https://petition.president.gov.ua/petition/193132
Разом наближаємо перемогу та забезпечуємо світле гідне майбутнє для України. Дякую вам за вашу підтримку та активну участь!