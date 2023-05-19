Вірус імунодефіциту котів. Що потрібно знати, щоб ваш котик чи кішечка прожили довге життя?

ВІЛ та ВІК — різні віруси. Втім вони однаково діють на організми людей та котів. Пом’якшити прояви цих збудників під силу не лише терапії, а й людяності.

Френк — грайливий кіт. Він любить ніжитись на сонці, ласувати смачною котячою їжею та ганятись за мотузком. Френка можна любити не лише за котячу вдачу, а й за особливість: він живе з вірусом імунодефіциту котів. Команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» переконана, що любов і турбота долають будь-що, навіть полегшують перебіг хвороб. І не важливо — йдеться про людину з ВІЛ чи про кота з ВІК.

У цій статті команда громадської спілки розкаже, як уберегти ваших домашніх улюбленців від ВІКу, куди звертатись, якщо виявили вірус у тварини та чому котики з ВІК не можуть передавати його людям.

Що таке ВІК?

Перший спалах імунодефіциту котів зафіксували 1986 року у котячому притулку у Петалумі, Каліфорнія. Тварини передавали невідомий збудник одна одній, втрачали вагу, хворіли на різні інфекції й згодом помирали. Виявилось, причина у вірусі. За проявами він нагадував вірус імунодефіциту людини. Збудник так само вражав імунітет та ослаблював організм. Як наслідок — тварини не могли опиратись навіть простим інфекціям та швидко вмирали. Збуднику присвоїли назву — вірус імунодефіциту котів. Згодом на всіх континентах почали виявляти тварин, що жили з ВІК. Сьогодні приблизно від 2,5% до 4,4% котиків у світі живуть із цим вірусом. Звідки він походить — невідомо. Та науковці й науковиці вважають, що ВІК, як і ВІЛ, почав ширитись з Африки.

Як передається ВІК?

Найчастіше, коли кіт кусає іншого кота. Найбільше вірусу міститься у слині тварини з ВІК. Передається вірус й від кішки до кошенят через вилизування. Також малята-кошенята можуть отримати збудника від матері через молоко. Рідше передача вірусу відбувається через плаценту вагітної кішки кошенятам. А от отримати вірус через подряпину майже неможливо. Хіба ж у рану потрапить слина кота з ВІК.

Чи існують тести для виявлення вірусу імунодефіциту котів?

За допомогою аналізу крові ветеринарний лікар чи лікарка можуть визначити, чи має тварина ВІК. Цей тест рекомендовано робити всім котикам та кішкам, яких ви берете з вулиці або притулку. Також варто протестувати нового котика, якщо у вас вдома вже живе кіт. А інколи ветеринарний лікар або лікарка порадять здати кров на ВІК, якщо помітили певні зміни стану здоров‘я тварини. Як і людям варто регулярно звертатись до сімейного лікаря чи лікарки для обстежень, так і вашим улюбленцям потрібно проходити щорічний огляд у ветеринарній клініці. Якщо захворювання вчасно виявити — жити з ним та контролювати свій стан буде легше.

Чи можна зробити щеплення проти ВІКу?

Вакцина проти вірусу доступна лише в США. Препарат поки не ліцензований європейськими організаціями, оскільки його ефективність у боротьбі проти ВІК не підтверджена.

Що відчуває тварина, що має ВІК?

Спочатку симптомів немає. Перші прояви ВІКу з’являються, коли ослаблений імунітет «пропускає» різні інфекції, кіт чи кішка починають хворіти. На цьому етапі господарям варто бути пильними — не відкладайте візит до ветеринарної клініки, якщо котик часто нездужає.

Як доглядати за котом чи кішкою з ВІК?

Котик чи кішка з вірусом імунодефіциту можуть прожити довге життя, якщо дотримуватись простих рекомендацій.

Чи повинна людина звертатись до сімейного лікаря чи лікарки, якщо тварина з ВІК вкусила її чи лизнула?

Люди не можуть інфікуватись ВІК. Так само як і коти не можуть отримати ВІЛ. Тому при будь-якому контакті з таким котом чи кішкою вам не потрібно звертатись до лікарні. Натомість обійміть тварину з ВІК, дайте їй щось смачненьке та погладьте.

Кіт або кішка з ВІК — це звичайні тваринки, яким потрібна наша увага та любов. Правильний догляд, турбота та лагідність допоможуть їм прожити довше поруч з вами. ВІЛ і ВІК — це лише абревіатури. А людина з ВІЛ чи котик з ВІК — це життя. Яке може бути повноцінним, якщо вас сприймають не за складноскороченими словами, а за любов’ю, яку ви приймаєте чи яку віддаєте. Більше корисних матеріалів ви знайдете у фейсбуці, вайбері та ютуб-каналі громадської спілки «Твій сімейний лікар».