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Агресія тоталітарних режимів проти вільного світу: не маємо права забути

Щороку 8 травня в День пам'яті та примирення вшановують всіх борців з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Ми маємо пам’ятати та шанувати відвагу тих, хто чинив мужній опір тоталітарній машині зла. Цьогоріч цей день пам’яті став особливо важливим для світу. Він став своєрідною пам’яткою про те, якою високою є ціна війни. А це – мільйони загиблих на полі бою, у концтаборах та на примусових роботах, навіки зламані людські долі та невимовний біль.

Фото: EPA/UPG

Різні народи у складі антигітлерівської коаліції протистояли цьому злу. Кожен такий народ має власну історію боротьби в тій війні, але спільну історію перемоги.

Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів – українці, це майже чверть усього тогочасного населення України. Ми ніколи не забудемо внесок свого народу в перемогу над нацизмом і нікому не дозволимо нівелювати роль українців у цій перемозі.

У цьому зв’язку ми рішуче засуджуємо спроби путінської Росії привласнити собі перемогу над нацизмом. Ми наголошуємо на тому, що жодна нація не може претендувати на виняткову роль у розгромі нацизму.

День пам’яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми силою, ультиматумами, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма мирними засобами. Наша пам’ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювалися. Саме тому українці обрали європейську модель пам’яті під гаслом «Ніколи знову», замість російської маніпуляції – «Можем повторіть».

Сьогодні Росія руйнує систему міжнародних відносин після Другої світової війни. Кремль підриває міжнародний мир і безпеку, розв’язавши проти суверенної держави та вільного народу найбільшу континентальну війну в Європі з часів Другої світової війни.

Українці як і тоді, так і сьогодні не хотіли війни. Нам не потрібно чужого, ми ніколи не нав’язували своїх принципів та політики. Ми – миролюбна нація, яка цінить свою свободу й незалежність, любить рідну землю, і ми будемо її боронити всіма можливими засобами. Для українців сьогоднішня війна – це боротьба за саме існування української нації.

Зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється проти тоталітаризму і беззаконня. Як і 80 років тому, Україна б’ється за майбутнє – і своє, і всієї Європи, усього цивілізованого світу. Саме тому сьогодні весь світ має єднатися навколо демократичних цінностей, а не брехливих тоталітарних ідеалів. Настав час істини. Сила нашої єдності має стати рішучою відповіддю силам зла, які маємо спільно подолати заради майбутнього.

Ми знаємо точно, що вистоїмо, чого б це нам не вартувало! Ми захищаємо своє! Разом з антирашистською коаліцією ми здобудемо перемогу, ми відбудуємо наші міста, наші села, наші мости та дороги. Ми побудуємо нову Україну!

А зараз продовжуємо підтримувати Україну, адже її перемога – це перемога всіх нас.

Владислав Каневський Владислав Каневський , Надзвичайний і Повноважний Посол України в Азербайджані
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