Агресія тоталітарних режимів проти вільного світу: не маємо права забути

Різні народи у складі антигітлерівської коаліції протистояли цьому злу. Кожен такий народ має власну історію боротьби в тій війні, але спільну історію перемоги.
Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни за різними даними становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них приблизно від 8 до 10 мільйонів – українці, це майже чверть усього тогочасного населення України. Ми ніколи не забудемо внесок свого народу в перемогу над нацизмом і нікому не дозволимо нівелювати роль українців у цій перемозі.
У цьому зв’язку ми рішуче засуджуємо спроби путінської Росії привласнити собі перемогу над нацизмом. Ми наголошуємо на тому, що жодна нація не може претендувати на виняткову роль у розгромі нацизму.
День пам’яті та примирення символізує не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми силою, ультиматумами, анексією. Найважливішим підсумком війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і безкомпромісно захищати його всіма мирними засобами. Наша пам’ять є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювалися. Саме тому українці обрали європейську модель пам’яті під гаслом «Ніколи знову», замість російської маніпуляції – «Можем повторіть».
Сьогодні Росія руйнує систему міжнародних відносин після Другої світової війни. Кремль підриває міжнародний мир і безпеку, розв’язавши проти суверенної держави та вільного народу найбільшу континентальну війну в Європі з часів Другої світової війни.
Українці як і тоді, так і сьогодні не хотіли війни. Нам не потрібно чужого, ми ніколи не нав’язували своїх принципів та політики. Ми – миролюбна нація, яка цінить свою свободу й незалежність, любить рідну землю, і ми будемо її боронити всіма можливими засобами. Для українців сьогоднішня війна – це боротьба за саме існування української нації.
Зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється проти тоталітаризму і беззаконня. Як і 80 років тому, Україна б’ється за майбутнє – і своє, і всієї Європи, усього цивілізованого світу. Саме тому сьогодні весь світ має єднатися навколо демократичних цінностей, а не брехливих тоталітарних ідеалів. Настав час істини. Сила нашої єдності має стати рішучою відповіддю силам зла, які маємо спільно подолати заради майбутнього.
Ми знаємо точно, що вистоїмо, чого б це нам не вартувало! Ми захищаємо своє! Разом з антирашистською коаліцією ми здобудемо перемогу, ми відбудуємо наші міста, наші села, наші мости та дороги. Ми побудуємо нову Україну!
А зараз продовжуємо підтримувати Україну, адже її перемога – це перемога всіх нас.