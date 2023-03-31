Бучанська різанина… злочин, який світ не має права замовчати

31 березня 2023 року виповнюється рік, як визволено українське місто Буча, яке стало відоме на увесь світ через звірячу жорстокість російських окупантів.

Українські захисники, які увійшли в місто, виявили в ньому безліч тіл мирних жителів зі слідами тортур та ґвалтувань. За місяць російської окупації, м.Буча – колись квітучий сад, перетворилося на справжнє пекло. Під час відступу з київської області російські солдати та офіцери не нехтували красти унітази, собачі будки і з неприкритим задоволенням навіть раділи вкраденій банці «Nutella». Тоді весь світ побачив справжнє обличчя «другої» армії світу, яка, за своєю жалюгідністю і в той же час жорстокістю, дійсно аналогів немає.

Фото: EPA/UPG

Кожен наступний населений пункт, звільнений Збройними Силами України, також відкривав жахливі воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені російськими загарбниками. «Русский мир» приніс горе і смерть на українську землю та залишив після себе глибокі рани й «братські могили».

Фото: EPA/UPG

Сьогодні ми продовжуємо відстоювати та звільняти свої території, боротися за свою свободу і за саме право на існування українського народу. Це не просто риторика: з кожним днем документується все більше доказів військових злочинів окупаційних військ та кремлівського режиму у цілому, який пробив чергове дно та спонукав своїх солдатів та офіцерів забирати українських дітей у їхніх батьків та законних представників та вивозити їх на територію росії з подальшим примусовим усиновленням в російських сім’ях.

Фото: EPA/UPG

Геноцид, учинений російськими окупантами в Бучі, є прикладом того, що реальність може бути жахливішою за будь-який фільм жахів. Наслідки цієї трагедії будуть відлунюватися десятки років. Неможливо вилікувати розбиті серця мільйонів громадян України. Але ми можемо інше – зробити все, щоб винні за ці злочини понесли справедливе покарання.

У кожного злочину є особа, яка його вчинила – той, хто зґвалтував молоду жінку, хто вбив безвинного велосипедиста, хто розстріляв чергу людей, які чекали на хліб, хто розстрілював гуманітарні конвої, хто обстрілював лікарні та притулки – такі люди мають імена та підлягають притягненню до кримінальної відповідальності.

Фото: Макс Требухов

Україна вдячна друзям і нашим партнерам за їхню рішучу відданість і підтримку в забезпеченні відповідальності всіх, хто винний у скоєнні жорстоких злочинів в Україні. Ми впевнені, що об’єднуючи спільні зусилля та використовуючи сучасні можливості і світовий досвід, ми зможемо знайти та притягнути до відповідальності кожного зловмисника.

У цьому пазлі відповідальності не вистачає лише однієї деталі – кого буде притягнуто до відповідальності за злочин агресії та який правовий механізм слід застосувати, щоб такий злочин не залишився без належної правової відповіді.

У цьому зв’язку Україна підтримала пропозицію провідних фахівців у галузі міжнародного права щодо створення Спеціального кримінального трибуналу для покарання злочину агресії проти України.

Цей трибунал має доповнити роботу Міжнародного кримінального суду, який зовсім недавно видав ордер на арешт президента російської федерації Володимира Путіна.

Фото: EPA/UPG

На сьогоднішній день за необхідність створення Спеціального кримінального трибуналу виступають понад 30 держав, а також такі авторитетні інституції, як Європарламент та ПАРЄ. Красномовною є й громадська підтримка, про що свідчить петиція, підписана мільйонами людей у Європі та світі.

Але надзвичайно важливою і актуальною є участь саме тих держав, які в сучасний період зіткнулися з аналогічними злочинами, які з власного життєвого досвіду знають, що таке військова агресія і до чого призводить її безкарність. Саме тому Україна щиро вітала б залучення до створення та роботи цього нового механізму нашого стратегічного партнера, нашого надійного і близького друга – Азербайджанської Республіки.

Сьогодні цивілізоване міжнародне співтовариство є тією силою, яка має не тільки допомогти Україні відновити світовий порядок і повагу до міжнародного права, а й створити надійне підґрунтя для забезпечення справедливого покарання злочинців за свої дії. Адже, як відомо, безкарність лише породжує нові злочини.

Те, що сталося в Бучі рік тому і продовжує день у день відбуватися на тимчасово окупованих росією територіях України, може повторитися будь-де на планеті. А чи повториться – залежить виключно від усіх нас.