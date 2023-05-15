Мовна складова реінтеграції деокупованих територій

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В усіх сферах суспільного життя там, де пройшовся ворожий чобіт, нам доведеться боротися з кремлівськими міфами, трагічними наслідками та справжньою руїною, що завдала непоправної шкоди народу України. Реальність така, що в Криму, Донецьку та Луганську за понад дев’ять років постало нове покоління примусово російщеної української молоді. Водночас міста і села, які перебували в тимчасовій окупації, мають аналогічні катастрофічні втрати. З цих та інших причин, які завдали шкоди національним інтересам, на деокупованих територіях сферам освіти, культури та медіа важливо приділяти посилену уваги з боку всіх органів влади.

Західні експерти зазначають, що цей процес для України може бути трагічним, адже кремль з перших днів окупації робив усе, щоб розірвати ментальні зв’язки окупованих територій з Києвом. Все починалося з мовної дискримінації, заборон і погроз, а далі - справжній геноцид українського народу. Мовний лінгвоцид – один з найбільших ризиків у гуманітарній сфері, пов’язаних із російською агресією. За допомогою культурних, демографічних та інших дій москва намагалася зміцнити свої позиції. Так, на тимчасово окупованих територія відбувається терор місцевого населення, “перевиховання” та депортація українських дітей, проходження фільтраційних таборів освітянами, завезення росіян з метою їх подальшої асиміляції. Про це, зокрема, пише американський журнал Time.

“Метою цих передбачуваних військових злочинів, схоже, є знищення української ідентичності на територіях, окупованих росією… У результаті цих зловживань Києву знадобиться більше, ніж просто успіх на полі бою, щоб відновити контроль”, - йдеться у статті.

Журналісти видання описують досвід Криму, куди кремль, після окупації 2014-го, переселив багатьох росіян, тоді як найактивніших українських громадян ув’язнили або змусили покинути півострів. Щодо корінного кримськотатарського населення зазначається, що воно “зіткнулося з обмеженнями на використання своєї мови, а їхні політичні інститути були заборонені”. У школах дітей весь цей час навчали спотвореної кремлем версії історії, мета якої - нівеляція будь-якої національної самобутності.

“Насильницька депортація росією невинних українських дітей – це систематична спроба стерти майбутнє України”, – заявив на днях міністр закордонних справ Великої Британії, Джеймс Клеверлі.

Відтак, вже зараз зрозуміло, що реінтеграція української молоді з деокупованих територій до української освітньої системи потребуватиме значних зусиль. А це і створення розгалуженої мережі курсів з опанування української мови, і поповнення бібліотечних фондів якісними українськими підручниками, і вироблення креативного українськомовного медійного контенту.

“Ніхто не зробив більше дерусифікації України, ніж путін”, – сказав Рорі Фіннін, доцент кафедри українських студій Кембриджського університету, додавши, що агресія путіна підштовхнула багатьох домагатися повного видалення російської культури та історії. Про це йдеться у статті The Washington Post. Видання наголошує, що минулого місяця український Президент Володимир Зеленський підписав два важливі закони, які забороняють використання російських топонімів та зобов’язують для отримання громадянства України складання обов’язкового іспиту на знання державної мови.

Дійсно, на підконтрольних Києву територіях процес дерусифікації відбувається шаленими темпами. Проте, на тимчасово окупованих територіях все рухається в зворотному напрямку. Журналісти Time зазначають, що зосередженість російської пропаганди на українських дітях демонструє довгострокові плани кремля щодо окупованих територій.

Переконаний, що в майбутньому мовна складова буде вирішальною. І чим частіше українська звучатиме на деокупованих територіях, тим скоріше падуть проросійські пропагандиські міфи. Утверджувати державну - зміцнювати Україну.