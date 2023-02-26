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РФ незаконно утримує на своїй території 116 кримських татар

В тимчасово окупованому Криму не припиняються незаконні обшуки.

РФ незаконно утримує на своїй території 116 кримських татар
Фото: Медіацентр Україна

Станом на 26 лютого у Російській Федерації незаконно утримують 180 українських політичних в'язнів, 116 із них - кримські татари.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець поінформував у Телеграмі.

"Наразі РФ незаконно утримує 180 політв’язнів, 116 з них – кримські татари. Кричущим порушенням Росією основоположних прав людини і норм міжнародного права стала нещодавня загибель у застінках Кремля двох закатованих політв’язнів - Костянтина Ширінга та Джеміля Гафарова. Їм не надали необхідної медичної допомоги", - стверджує він.

Лубінець наголосив, що РФ не припиняє репресії та переслідування громадян України через страх перед спротивом в тимчасово окупованому Криму, застосовує "незаконні обшуки, сфабриковані кримінальні справи, надумані вироки, зокрема, представникам корінного народу півострова – кримським татарам".

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Нагадаємо, що в Україні планують створити Єдиний реєстр бранців Кремля.

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