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У Маріуполі росіяни знищують історичну будівлю

Йдеться про історичну вулицю з оригінальною забудовою 19-го сторіччя.

У Маріуполі росіяни знищують історичну будівлю
Фото: Скрін з відео

У Маріуполі російські загарбники демонтують ще одну історичну будівлю ХІХ століття з оригінальною забудовою.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вулиця Грецька. Ще одна історична вулиця з оригінальною забудовою 19-го сторіччя та раритетами всередині перестала існувати та піде під демонтаж", - написав Андрющенко.

За його словами, Маріуполь - це місто, якого "поки вже немає". 

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Нагадаємо, що мешканці тимчасово захопленого російськими військовими Маріуполя надалі мусять вистоювати багатогодинні черги на морозі, аби отримати теплу їжу.

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