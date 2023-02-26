У Маріуполі росіяни знищують історичну будівлю

Йдеться про історичну вулицю з оригінальною забудовою 19-го сторіччя.

У Маріуполі російські загарбники демонтують ще одну історичну будівлю ХІХ століття з оригінальною забудовою.

Про це повідомив у Телеграм радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вулиця Грецька. Ще одна історична вулиця з оригінальною забудовою 19-го сторіччя та раритетами всередині перестала існувати та піде під демонтаж", - написав Андрющенко.

За його словами, Маріуполь - це місто, якого "поки вже немає".

Нагадаємо, що мешканці тимчасово захопленого російськими військовими Маріуполя надалі мусять вистоювати багатогодинні черги на морозі, аби отримати теплу їжу.