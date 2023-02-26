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Китай розглядає постачання летального обладнання Росії, але рішення про це ще не ухвалив, – голова ЦРУ

У Штатів немає даних, що таке постачання вже здійснили. 

Китай розглядає постачання летального обладнання Росії, але рішення про це ще не ухвалив, – голова ЦРУ
Сі та Путін (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що лідери Китаю розглядають постачання летального обладнання до Росії, щоб вона використала його у війні проти українців. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, пише Bloomberg

Слова Бернса в ефірі CBS фактично повторили те, що раніше вже повідомили президент Байден і держсекретар Ентоні Блінкен

Бернс зауважив, що рішення про постачання Китай ще не ухвалив, і США не бачили доказів того, що поставки вже відбулися. 

Ось чому Блінкен і Байден "вважали важливим чітко пояснити, якими будуть наслідки", – сказав Бернс.

Уперше про те, що китайці розмірковують над постачанням зброї та боєприпасів Росії, сказав держсекретар Блінкен. Він застеріг КНР від такого кроку, а в Пентагоні зазначили, що КНР нестиме відповідальність у разі поставок. 

Держсекретар НАТО Єнс Столтенберг також говорив, що КНР розглядає постачання Росії "смертоносного озброєння". 

Згодом Блінкен повідомив, що Китай думає над постачанням товарів подвійного призначення. За даними ЗМІ, Росія просить поставити їй 100 безпілотників до квітня. Вони схожі на іранські Shahed, якими росіяни бʼють по енергетичній інфраструктурі та інших цивільних обʼєктах. 

Сам Китай плани постачання летального обладнання заперечує. 

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