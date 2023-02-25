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В Україні у неділю дощитиме, температура до +12

Місцями падатиме мокрний сніг.

В Україні у неділю дощитиме, температура до +12
Фото: nta.ua

У неділю, 25 лютого в Україні буде хмарно, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Одещині та в Криму місцями 13-18°.

На решті території невеликий та помірний мокрий сніг і дощ.

Вдень у північних областях без істотних опадів; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Карпатах сніг, температура впродовж доби 1-6° морозу.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура  по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

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