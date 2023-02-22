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У середу плюсова температура буде на півдні та заході України

Вдень без істотних опадів, лише у західних областях невеликий дощ.

У середу плюсова температура буде на півдні та заході України
Фото: Борис Корпусенко

У середу, 22 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі в більшості областей невеликий сніг, вдень без істотних опадів, лише у західних областях невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у північно-східних та Луганській областях вночі 7-12° морозу, на Сумщині до 15° морозу, вдень 3-8° морозу; на решті території протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

Удень у південних та західних областях 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 11°.

Температура у Київській області протягом доби від 2° тепла до 3° морозу; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

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