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Школи Києва 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі

В такому режимі 404 школи Києва працюють з початку навчального року.

Школи Києва 22-24 лютого працюватимуть у змішаному форматі
Фото: education.24tv.ua

З 22 до 24 лютого столичні школи будуть працювати у змішаному форматі.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Столична влада зазначила, що в такому режимі 404 школи Києва працюють з початку навчального року.

Це означає, що дистанційне навчання у школах організоване як паралельний процес. Відповідно, батьки в будь-який день можуть прийняти рішення залишити дитину вдома, щоб вона навчалась онлайн.

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“Війна в країні триває вже рік і небезпечним є кожен її день. У столиці розроблений чіткий безпековий механізм для всіх закладів освіти і весь персонал проінструктований щодо дій у разі повітряних тривог”, - заявили в Департаменті освіти і науки Києва.

Також столична влада наголосила, що підприємства та відомства в ці дні будуть працювати у звичайному режимі, тому залишити дітей, особливо молодшого віку, батькам буде ні на кого.

Нагадаємо, 21 лютого міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет звернувся до начальників Київської міської військової адміністрацій та ОВА, керівників закладів освіти з рекомендацією організувати освітній процес 22-24 лютого в дистанційному форматі.

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