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Волонтери з Рівненщини допомагають відбудувати Херсонщину

На допомогу мешканцям Херсонщини приїхали 90 волонтерів.

Волонтери з Рівненщини допомагають відбудувати Херсонщину
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Волонтери-будівельники з Рівненської області прибули в Олександрівку Херсонської області, щоб допомогти мирним мешканцям.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Всього допомагати відбудовувати пошкоджені війною будинки приїхали 90 волонтерів.

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Разом із волонтерами приїхали й активісти руху Safe. Також в громаду привезли будівельні матеріали.

Уточнюється, що волонтери в першу чергу відремонтують дахи у будинках, де мешкають родини з дітьми, сім'ї військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та медики.

Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація під час аудиту виявила порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони.

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