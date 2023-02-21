Волонтери з Рівненщини допомагають відбудувати Херсонщину

Волонтери-будівельники з Рівненської області прибули в Олександрівку Херсонської області, щоб допомогти мирним мешканцям.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Всього допомагати відбудовувати пошкоджені війною будинки приїхали 90 волонтерів.

Разом із волонтерами приїхали й активісти руху Safe. Також в громаду привезли будівельні матеріали.

Уточнюється, що волонтери в першу чергу відремонтують дахи у будинках, де мешкають родини з дітьми, сім'ї військовослужбовців, ветеранів АТО/ООС та медики.

Нагадаємо, Херсонська обласна військова адміністрація під час аудиту виявила порушення у закупівлі зимової форми для територіальної оборони.