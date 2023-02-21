На Миколаївщині підірвався автомобіль енергетиків

На Миколаївщині у Снігурівці підірвався автомобіль Прикарпаттяобленерго.

Про це повідомляє АТ "Миколаївобленерго".

«Бригадний автомобіль підірвався у Снігурівському районі. Переїжджаючи з одного місця робіт на інше, автомобіль ГАЗ-66, в якому знаходилася бригада фахівців Прикарпаттяобленерго, натрапив на протипіхотну міну. На щастя, ніхто з хлопців не постраждав, але транспортний засіб потребує ремонту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на деокупованих територіях триває ліквідація наслідків бойових дій. Енергетики, практично без перерви на вихідні, метр за метром оглядають електромережі та відновлюють пошкоджені ділянки.

Нагадаємо, що 9 лютого у Снігурівському районі Миколаївської області підірвався автомобіль Миколаївобленерго.