У Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода у вихідні

18-19 лютого в Україні очікується мокрий сніг та дощ, на Закарпатті - значні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У Карпатах та північно-східних областях прогнозують значний сніг, а 20 лютого у західних та південних областях теж буде невеликий сніг, на решті території - без опадів.

18 лютого в Україні вітряна погода: пориви західного вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с, 19-20 лютого вітер послабшає до 7-12 м/с.

Температура нині вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-9° тепла, в Карпатах близько 0°, у східних областях та на Сумщині вночі 7-12° морозу, вдень 0-3° морозу, 19-20 лютого в Україні вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу.

Нагадаємо, на п’ятницю Гідрометцентр прогнозував потепління на півдні України - до +11.