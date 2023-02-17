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У п’ятницю на півдні України потепліє до +11

Вдень невеликий мокрий сніг.

У п’ятницю на півдні України потепліє до +11
Фото: Борис Корпусенко

У п’ятницю, 17 лютого в Україні буде хмарно, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура на Лівобережжі вночі 5-10° морозу, у східних областях до 14°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4°морозу, вдень 1-6° тепла, в південій частині, Львівській та Волинській областях 3-8° тепла, на Одещині до 11° тепла.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

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