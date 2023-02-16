В Україні у четвер буде плюсова температура

У четвер, 16 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, у східних, північно-східних областях та в Карпатах – 0-5° морозу.

У Київській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Температура по області 1-6° тепла; у Києві вночі – 2-4° тепла.