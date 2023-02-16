На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
У небі над Києвом збили шість ворожих повітряних куль (оновлено)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Звістка про втрату: як сім’ї отримують повідомлення про загибель рідної людини на війні і що з цим не так
Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян
Українські військові показали збиту повітряну кулю росіян
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", – Воллес
"Я не думаю, що в найближчі кілька місяців чи навіть років ми обов’язково передамо винищувачі", – Воллес
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україні у четвер буде плюсова температура

Мороз прогнозують лише Карпатам.

В Україні у четвер буде плюсова температура
Фото: ukrinform.ua

У четвер, 16 лютого в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний 5-10 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, у східних, північно-східних областях та в Карпатах – 0-5° морозу.

У Київській області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. 

Температура по області 1-6° тепла; у Києві вночі – 2-4° тепла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також