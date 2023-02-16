На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи

У Полтавській області працюють сили Противіповітряної оборони Збройних сил України.

“На Полтавщині працює ППО. Зберігаємо спокій! До закінчення повітряної тривоги перебуваємо в укриттях!”, – повідомив очільник Полтавської обласної військової адмінстрації Дмитро Лунін.

У міській раді Кременчука повідомили про звуки вибухів.

Повітряна тривога оголошена у всіх областях України, є підвищена ракетна небезпека.

Нагадаємо, вчора у повітряному просторі Києва сьогодні було виявлено близько шести ворожих повітряних куль. Вони могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання.