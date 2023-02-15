Україна отримає від союзників менше танків, ніж ті обіцяли

Німеччина та Португалія удвох не можуть зібрати один батальон танків Leopard 2.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західні союзники мають проблеми із укомплектуванням хоча б двох повних батальйони танків Leopard 2 для відправки в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наразі лише Німеччина та Португалія взяли на себе зобов’язання відправити версію A6 танка Leopard 2, причому 14 пообіцяв Берлін та три - Лісабон.

"Ми не досягнемо розміру батальйону", - сказав Пісторіус.

Крім того, Польща зібрала близько 30 одиниць версії A4 Leopard 2. Цього майже достатньо для стандартного українського батальйону з 31 одиниці, але багато з танків у поганому стані та потребують ремонту.

Пісторіус додав, що в Україну ці танки потраплять лише наприкінці квітня.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни НАТО планують передати Україні таку кількість танків, аби сформувати кілька танкових бригад ЗСУ. Дуда нагадав про те, що Британія, Канада, Польща вже поставляють танки в рамках союзницьких дій.