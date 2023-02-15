На Харківщині ексгумували тіло загиблого від російських обстрілів чоловіка

Пенсіонер загинув у квітні минулого року.

Сьогодні, 15 лютого, в с. Лісне Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 81-річного пенсіонера, котрий загинув внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

“У квітні минулого року 81-річний чоловік потрапив під ворожий обстріл та отримав мінно-вибухову травму. Від отриманих травм він загинув на місці”, - йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого після ексгумації направили на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності “народному міліціонеру”.