Втрати росіян зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, - ГУР

Вони масово втрачають як особовий склад, так і техніку.

Втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення, пріоритетом для ворога залишається вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація на фронті. Ми зараз бачимо надзвичайне загострення, серйозні події на сході, звичайно, навколо Бахмута, інші напрямки, Вугледар. Власне, нічого не змінилося, є відчайдушні спроби окупувати український Донбас до кінця березня. Такими були вказівки Путіна Герасимову, але ті дати нічого не означають, нічого у них не вийде. Український Донбас тримається, і Бахмут тримається", - сказав Юсов.

За словами представника ГУР, ситуація на Донбасі для окупантів зараз є пріоритетною, хоча можлива активізація ворожих сил і на інших ділянках фронту і це – попри значні втрати російських військ у техніці та живій силі.

"Втрати ворога, скажімо так, за кількістю, найбільші від початку цієї ганебної війни, і це видно неозброєним оком", - додав представник розвідки.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення по 15 лютого 2023 року російська армія втратила вбитими на війні з Україною близько 139 770 осіб. За минулу добу втрати ворога склали близько 690 окупантів.