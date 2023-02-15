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"Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще", – Резніков

Поставки продовжуватимуться. 

"Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще", – Резніков
Фото: EPA/UPG

Україні зараз вистачить спроможностей для відбиття російської навали. Постачання боєприпасів є зараз, і воно буде продовжуватися. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у інтервʼю Укрінформ після засідання в форматі "Рамштайн".

"Ми, як-то кажуть, не сидимо, нічого не роблячи. Ми давно організували постачання боєприпасу від країн НАТО як військово-технічну допомогу, так і уклали контракти на 23-й рік, щоб забезпечити системність постачання. Тому поставки є, і поставки будуть. Коли йде війна, завжди чогось не вистачає. Але казати, що ситуація критична і нам не вистачить (боєприпасів – ред.) для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу – то краще, і про це знають наші партнери", – сказав він. 

Резніков додав, що Україна повідомляла союзників про готовність до запуску виробництва боєприпасів на своїй території.

Нагадаємо, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, щоб поповнити арсенали озброєння, спустошені внаслідок війни РФ проти України, союзники по НАТО мають намір наростити промислове виробництво зброї і боєприпасів.

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