Питання винищувачів "на столі", союзники розмірковують, які саме кращі, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна зрештою отримає від союзників винищувачі. У інтервʼю Reuters він нагадав, що союзники вже надали низку західних систем озброєння, хоча до того говорили, що не будуть.

"Неможливе стало можливим", – сказав він.

Міністр наголосив, що винищувачі потрібні як частина розширення протиповітряної оборони для захисту від атак росіян.

"Нам життєво потрібна авіація як плацдарм для захисту нашого неба. Ми повинні домінувати в нашому українському небі. Це захистить насамперед наше цивільне населення і, звичайно, наші Збройні сили", – сказав він.

Резніков сказав, що винищувачі "на столі", і союзники оцінюють, яка модель буде найкращою для України.

"Ми маємо обрати найкраще рішення", – сказав він, назвавши американські F16 та шведські Gripen як основні варіанти.

"Резніков сказав, що його особиста думка полягає в тому, що F-16 були б найкращими, оскільки вони використовуються багатьма країнами. «Моя мрія: це має бути F-16. Але «Грипен» також дуже хороший», – процитували журналісти.

На запитання, чи впевнений він, що українці врешті-решт отримають літаки, Резніков відповів: "Абсолютно, впевнений".

Резніков зазначив, що протиповітряна оборона залишається головним пріоритетом України з точки зору військової допомоги, хоча Київ уже отримав кілька передових систем. Він сказав, що якщо Росія почне великий наступ, вона активніше залучить власні військово-повітряні сили.

"Якщо вони почнуть справжню наступальну кампанію, то, безумовно, будуть використовувати авіацію зі свого боку, намагаючись зупинити наші сили оборони. Тобто це реальна загроза, тому потрібна більш досконала, більш сучасна авіація – щоб їх зупинити, перемогти, щоб стримати їх", – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, питання озброєння, зокрема винищувачів, обговорювалося вчора на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Після зустрічі голова Пентагону Ллойд Остін сказав, що не може надати жодної нової інформації стосовно схвалення постачання такого озброєння.

Раніше президент США Джо Байден негативно відповів на питання про те, чи надасть Вашингтон Києву свої F-16. Британія говорила, що немає сенсу надавати її винищувачі, бо навчання роботі з ними потребує років.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наступного дня після засідання "Рамштайну" сказав, що не вважає, що надання Україні винищувачів обовʼязково відбудеться "в найближчі кілька місяців чи навіть років". На його думку, союзники мали б швидше допомогти Украні підтримкою сил на землі, а не зосереджуватися на наданні літаків. За його словами, Британія могла б надати більш термінову підтримку зі зброєю великої дальності та зенітними ракетами. У коментарі для BBC він зауважив, що міжнародна спільнота надала Україні тисячі ракет класу "земля-повітря", безпілотників і ракет великої дальності.За його словами, ці системи зброї мають "однаковий ефект" із винищувачами.

Водночас Швеція 15 лютого повідомила, що отримала запит української сторони про надання винищувачів Gripen власного виробництва, але наразі існують обмеження, пов’язані з такою допомогою.