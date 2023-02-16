​Лукашенко заявив, що готовий воювати проти України разом із росіянами "в одному поки що випадку"

"Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою".

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що готовий воювати разом із росіянами, "якщо хтось вчинить агресію проти Білорусі".

Про це повідомив Telegram-канал "Пул первого", який висвітлює діяльність Лукашенка.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - сказав він.

Раніше Лукашенко заявляв, що Україна нібито пропонувала Мінську укласти пакт про ненапад. При цьому він знову звинуватив Київ у підготовці "бойовиків та екстремістів".

Заяву Лукашенка прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україна не планувала раніше і не планує зараз нападати на Білорусь і вважає важливим, аби країна не вступила в ганебну війну, розв'язану Росією.

На думку президента України, більшість населення Білорусі, не хочуть іти проти українців зі зброєю.

"Тому, авжеж, ми будемо дуже здивовані, якщо на цьому напрямку піде наступ... саме білоруськими військами", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі полетіли літаки та ракети. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, Білорусь надає Росії і досі.

Нині на території Білорусі проходять навчання тисячі російських військових, включно з технікою. Докладніше про те, що що означає нарощування російського угруповання в Білорусі, читайте в матеріалі LB.ua.

У листопаді минулого року Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України.