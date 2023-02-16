Головне за ніч. Четвер, 16 лютого

Нічна ворожа масована ракетна атака, відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, День військового журналіста, візит міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена.

Уночі російська армія вчинила чергову ракетну атаку. З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Ворог випустив 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета “Онікс”). Для пусків використано літаки стратегічної авіації Ту-22М3 та Ту-95мс з району Курська та акваторії Каспійського моря, літаки тактичної авіації Су-35 з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря.

"Силами та засобами Збройних Сил України знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети", – зазначив Залужний.

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Є влучання на Півночі, Заході, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, додав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

У Дніпропетровській області окупанти атакували Павлоград. Там загинула щонайменше одна людина - 79-річна жінка. За попередніми даними, семеро людей були поранені.

Уночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про роботу ППО у Полтавській області та вибухи в Кременчуці.

Під час тривоги окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Влучила російська армія і в обʼєкт інфраструктури в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Жертв немає, повідомив голова ОВА Андрій Райкович.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад 15 населених пунктів. Зокрема біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

Українська авіація впродовж доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також п'ять ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також знищено російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління ворога, шість районів зосередження живої сили та два його склади боєприпасів.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара. Завдав трьох ракетних та 18 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Російські окупанти стріляли по цивільній інфраструктурі Донеччини та Херсонщини. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 16 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер. Загалом із початку повномасштабної війни Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

За час повномасштабної збройної агресії Росії вісім журналістів загинули під час здійснення професійної діяльності, а 24 - як учасники бойових дій у лавах Сил оборони та внаслідок ворожих обстрілів, повідомив у Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він нагадав, що 16 лютого 2015 року під час виконання військового обовʼязку в районі міста Дебальцеве загинув кореспондент ТРК "Бриз" Міністерства оборони капітан 3-го рангу Дмитро Лабуткін. Він був репортером у Севастополі. Після окупації Криму російськими військами не зрадив Україну і виїхав разом з родиною до Одеси. Тепер 16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста.

"Дякую вам, дорогі воєнкори та пресофіцери, за службу і правду! Завдяки вам Україна і весь вільний світ знає імена та обличчя своїх захисників і захисниць. Ви фіксуєте історію нашої боротьби і прийдешньої Перемоги. Ви робите Збройні Сили України справжнім брендом, рівень довіри до якого безпрецедентно високий. Зичу якнайшвидшої Перемоги! Сил і стійкості, натхнення і непохитної віри! Вічна пам'ять полеглим… Слава військовим журналістам, прес-офіцерам, офіцерам зі зв'язків з громадськістю! Слава Україні!" - написав Залужний.

Нагадаємо, торік кількість вбитих журналістів у світі зросла вдвічі, найбільше смертей - в Україні та Мексиці. Раніше також повідомлялося, що з 67 журналістів, убитих у 2022 році в світі, 12 загинули в Україні.

12 січня цього року в Києві вийшов фотоальбом “Іловайськ, 2014” із роботами фотографа Макса Левіна. Він зник на лінії фронту під Києвом у березні 2022 року, а 1 квітня після тривалих пошуків його знайшли вбитим у районі села Гута Межигірська.

До України з офіційним візитом прибув міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Коен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Times Of Israel зазначає, що Коен є найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії. З міркувань безпеки візит тримали у секреті. Офіційної інформації з українських джерел про візит Коена також наразі немає.

Елі Коен уже відвідав місто Буча, де російські війська вбили понад 450 мирних жителів. Він також побував у Бабиному Яру в Києві, де нацисти вбили понад 30 000 євреїв у вересні 1941 року.

"Я приїхав сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину", - написав Коен у твіттері.

Очікується, що міністр оголосить про відновлення роботи посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через війну.

У Туреччині за звинуваченнями у поширенні страху та паніки через “поширення провокаційних дописів” про землетрус у соціальних мережах заарештували 78 осіб. 20 із заарештованих утримуються в попередньому ув’язненні.

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу, мільйони людей потребують гуманітарної допомоги.

Головне управління безпеки Туреччини заявило, що виявило 613 осіб, звинувачених у публікації провокацій. Проти 293 було розпочато судові провадження.

Управління додало, що 46 вебсайтів було закрито через “фішингові шахрайства”, тобто спроби викрасти пожертви для жертв землетрусу.

У жовтні минулого року парламент Туреччини ухвалив закон, згідно з яким журналісти та користувачі соціальних мереж можуть бути ув’язнені на термін до трьох років за поширення “дезінформації”, що викликало занепокоєння серед правозахисних груп і європейських країн щодо свободи слова.

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