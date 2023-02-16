​ЗСУ знищили ще 690 російських окупантів, шість танків і гелікоптер, - Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабної війни Росія вже втратила в Україні близько 140 460 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 140460 (+690) осіб ліквідовано;
- танків - 3296 (+6);
- бойових броньованих машин - 6517 (+10);
- артилерійських систем - 2306 (+3);
- РСЗВ - 466 (+0);
- засоби ППО - 239 (+3);
- літаків - 298 (+0);
- гелікоптерів - 287 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1);
- крилаті ракети - 857 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6);
- спеціальна техніка - 219 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що втрати в деяких загонах окупантів сягають 80 відсотків. Крім того, військові РФ втрачають довіру до командування.
За даними ГУР, втрати російських окупаційних військ зараз найбільші від початку повномасштабного вторгнення.