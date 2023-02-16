На окупованих територіях штрафують батьків дітей, які вчаться в українських онлайн-школах

Оокупанти перевіряють ноутбуки та планшети, через які можуть вчитися діти.

Росіяни почали штрафувати на окупованих територіях України батьків дітей, які навчаються в українських школах.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Українські діти на тимчасово окупованих територіях продовжують навчатись в школах онлайн, але росіяни намагаються силою припинити це й загнати школярів до осередків пропаганди”, – йдеться у повідомленні.

Так, на тимчасово окупованих територіях створили “комісії у справах неповнолітніх”, які за допомогою фейкових судів, виписують батькам штрафи за навчання дітей в українських школах.

Комісії влаштовують рейди, особливо за місцями проживання дітей, які пропускають багато занять в “російських школах”. Під час перевірок окупанти приділяють увагу ноутбукам, планшетам, через які можуть вчитися діти.

Нагадаємо, Кремль готує 6 тисяч працівників для “адміністрацій” на окупованих територіях.