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Кремль готує 6 тисяч працівників для “адміністрацій” на окупованих територіях, – Центр нацспротиву

Їх "навчають" у російській академії народного господарства при президентові РФ.

Кремль готує 6 тисяч працівників для “адміністрацій” на окупованих територіях, – Центр нацспротиву
Фото: Відкриті джерела

Кремль почав програму підготовки “фахівців” для роботи у “місцевих” адміністраціях на окупованих територіях України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Ворог почав програму підготовки гауляйтерів, яка має охопити 6000 осіб”, – йдеться у повідомленні. 

Підготовкою працівників займається російська академія народного господарства при президентові РФ.

Очікується, що більшість випускників курсу становитимуть росіяни, але до 20% окупанти все ж планують набрати з місцевих колаборантів, які будуть слугувати ширмою для цього процесу.

Нагадаємо, у листопаді росіяни перенесли окупаційну адміністрацію Херсона в Скадовськ.

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