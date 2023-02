Японія передасть Україні 10 млн доларів на проєкти UNESCO

Уряд Японії через фонди ЮНЕСКО виділив фінансову допомогу для реалізації проєкту “Support for Ukraine in culture and education through UNESCO”.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Вона зазначила, що цей проєкт націлений на підтримку та відновлення України у галузях культури, освіти та комунікацій.

Зокрема, він містить реагування на надзвичайні ситуації щодо об’єктів всесвітньої спадщини та культурних цінностей (оцінка шкоди та захист). Бюджет складає орієнтовно 4 млн доларів.

Очікується, що кошти будуть направлені на продовження реставраційних робіт Києво-Печерської лаври, а також відновлення історичного центру Чернігова.

До складу проєкту входить і напрямок ментального здоров’я та психологічної допомоги, бюджет якого складає орієнтовно 3,4 млн доларів. Він стосуватиметься зменшення негативних наслідків для психічного здоров'я школярів та надання їм психологічної та психосоціальної підтримки.

Ще один напрямок - підтримка журналістів, бюджет орієнтовно 1 млн доларів. Реалізація проєкту має на меті сприяти безпеці журналістів в умовах війни.

Як раніше повідомлялось, на відновлення України уряд Японії виділяє 170 мільйонів доларів. Гроші будуть спрямовані на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури.