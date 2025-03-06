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Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”

Речниця президента США вважає, що демократи повинні аплодувати Трампу.

Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт
Фото: EPA/UPG

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала поведінку демократів під час виступу президента США Дональда Трампа у Конгресі, передає Укрінформ.

“Демократи відмовилися плескати американському народу, американським інтересам та американським пріоритетам, але вони плескали Україні, де президент, до речі, докладає великих зусиль, аби припинити цю війну”,- сказала Лівітт.

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На її думку, демократи повинні аплодувати Трампу “за те, що він дійсно щось робить”.

  • У півторагодинній промові перед Конгресом Трамп присвятив темі України лише декілька речень. Він схвально відгукнувся про допис українського президента Володимира Зеленському, в якому він наголошував на готовності України до миру. 

  • Техаського конгресмена-демократа Ел Гріна вигнали з зали через те, що він перебивав президента Дональда Трампа під час його звернення до обох палат Конгресу. Розпорядження про вигнання віддав спікер Палати представників Майк Джонсон.

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