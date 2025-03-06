Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала поведінку демократів під час виступу президента США Дональда Трампа у Конгресі, передає Укрінформ.
“Демократи відмовилися плескати американському народу, американським інтересам та американським пріоритетам, але вони плескали Україні, де президент, до речі, докладає великих зусиль, аби припинити цю війну”,- сказала Лівітт.
На її думку, демократи повинні аплодувати Трампу “за те, що він дійсно щось робить”.
-
У півторагодинній промові перед Конгресом Трамп присвятив темі України лише декілька речень. Він схвально відгукнувся про допис українського президента Володимира Зеленському, в якому він наголошував на готовності України до миру.
-
Техаського конгресмена-демократа Ел Гріна вигнали з зали через те, що він перебивав президента Дональда Трампа під час його звернення до обох палат Конгресу. Розпорядження про вигнання віддав спікер Палати представників Майк Джонсон.