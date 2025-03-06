Білий дім незадоволений тим, що демократи у Конгресі “аплодували Україні”

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала поведінку демократів під час виступу президента США Дональда Трампа у Конгресі, передає Укрінформ.

“Демократи відмовилися плескати американському народу, американським інтересам та американським пріоритетам, але вони плескали Україні, де президент, до речі, докладає великих зусиль, аби припинити цю війну”,- сказала Лівітт.

На її думку, демократи повинні аплодувати Трампу “за те, що він дійсно щось робить”.