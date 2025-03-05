Молдова відкинула звинувачення Росії через затримку з акредитацією посла Олега Озерова

Призначення дати та формату вручення акредитаційних грамот - прерогатива держави, що приймає, нагадали в МЗС Молдови.

МЗС Молдови відреагувало на звинувачення Росії у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Про це повідомляє NewsMaker.

МЗС Молдови відкинуло звинувачення Росії у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні відносини після того, як сталась затримка з ухваленням вірчих грамот посла РФ Олега Озерова.

“Молдова послідовно застосовує положення Віденської конвенції 1961 року, включаючи процедуру вручення акредитаційних грамот. Призначення дати та формату цієї церемонії — прерогатива держави, що приймає, відповідно до дипломатичних традицій і порядку денного компетентних установ”, — йдеться у заяві МЗС Молдови.