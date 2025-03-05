Молдова відкинула звинувачення Росії через затримку з акредитацією посла Олега Озерова

МЗС Молдови відреагувало на звинувачення Росії у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні відносини.
Про це повідомляє NewsMaker.
МЗС Молдови відкинуло звинувачення Росії у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні відносини після того, як сталась затримка з ухваленням вірчих грамот посла РФ Олега Озерова.
“Молдова послідовно застосовує положення Віденської конвенції 1961 року, включаючи процедуру вручення акредитаційних грамот. Призначення дати та формату цієї церемонії — прерогатива держави, що приймає, відповідно до дипломатичних традицій і порядку денного компетентних установ”, — йдеться у заяві МЗС Молдови.
- Президентка Молдови Мая Санду не прийняла вірчі грамоти від посла Росії Олега Озерова, призначеного у вересні 2024 року.
- Через це Міністерство закордонних справ РФ 5 березня викликало посла Молдови Ліліана Дарія і вручило йому ноту з вимогою роз’яснень.
- У лютому МЗС Молдови оголосило про закриття Російського культурного центру в центрі Кишинева після інциденту з дронами, які впали на території країни.