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Молдова відкинула звинувачення Росії через затримку з акредитацією посла Олега Озерова

Призначення дати та формату вручення акредитаційних грамот - прерогатива держави, що приймає, нагадали в МЗС Молдови.

Молдова відкинула звинувачення Росії через затримку з акредитацією посла Олега Озерова
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

МЗС Молдови відреагувало на звинувачення Росії у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

 

Про це повідомляє NewsMaker.

МЗС Молдови відкинуло звинувачення Росії у порушенні Віденської конвенції про дипломатичні відносини після того, як сталась затримка з ухваленням вірчих грамот посла РФ Олега Озерова. 

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“Молдова послідовно застосовує положення Віденської конвенції 1961 року, включаючи процедуру вручення акредитаційних грамот. Призначення дати та формату цієї церемонії — прерогатива держави, що приймає, відповідно до дипломатичних традицій і порядку денного компетентних установ”, — йдеться у заяві МЗС Молдови.

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