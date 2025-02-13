Молдова закриє російський культурний центр після інциденту з дронами

МЗС представило фрагменти безпілотників, що впали на території країни, як доказ цих серйозних порушень Росії.

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про закриття Російського культурного центру в центрі Кишинева після інциденту з дронами, які впали на території країни.

Про це повідомила пресслужба МЗС Молдови.

Рішення денонсувати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, укладену у 1998 році, ухвалили в односторонньому порядку.

Зазначається, що після завершення процедури денонсації російський культурний центр припинить свою діяльність.

У Кишеневі також висловили "рішучий протест проти цих неприпустимих порушень" (повітряного простору російськими дронами, - ред.) , і наголосили, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу національній безпеці та громадянам країни.

Міністерство також представило фрагменти безпілотників, що впали на території країни, як доказ цих серйозних порушень. МЗС вкотре закликало російську владу негайно припинити такі вторгнення і суворо дотримуватися суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова.

Російський "Центр науки і культури" почав роботу в Кишиневі в лютому 2009 року. У центрі стверджують, що там займаються "просуванням російської культури, російської освіти і науки; підтримкою співвітчизників; зміцненням позицій російської мови; збереженням історико-меморіальної спадщини; громадською дипломатією і молодіжними обмінами".

Що сталося

У ніч проти 13 лютого, під час масованої атаки Росії на Україну, на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув. У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла РФ.

Президентка Молдови Мая Санду наголосила на прихильності Кишинева до зміцнення партнерства з європейськими країнами та модернізації Національної армії для забезпечення безпеки громадян. “Молдова ні на кого не нападала, не претендувала на чужі території та не вступала у конфлікти з іншими державами. Наша нейтральність закріплена у Конституції. Ми завжди виступали за мир і робили все можливе для його збереження. Проте російські дрони та бомби вже падають та вибухають у наших селах. І ми маємо визнати: у нас поки що немає достатніх можливостей, щоб захиститися від таких загроз”, – сказала вона.

В Україні почали позбуватися таких Центрів ще до початку повномасштабного вторгнення, після того як у 2016 році Росія заблокувала роботу Культурного центру України в Москві.

Так, у 2016 році Львівська обласна рада виселила Російський культурний центр із приміщення. У 2017 році суд заборонив діяльність Російського культурного центру в Сумської області.

У 2023 році на Кіпрі горів російський культурний центр після того, як у будівлю кинули "коктейль Молотова".