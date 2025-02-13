У Польщі затримали трьох жінок, які вербували українок у салони еротичного масажу

Правоохоронці Польщі затримали трьох жінок, які вербували молодих українок, у тому числі і неповнолітніх, у салони еротичного масажу. Вроцлавський суд заарештував їх на три місяці.

Про це повідомили у Поліції Нижньої Сілезії.

Наприкінці минулого року нижньосілезькі правоохоронці отримали інформацію про те, що в одному із салонів еротичного масажу у Вроцлаві надає послуги неповнолітній громадянин України. Поліція негайно розпочала розслідування і виявила, що салони еротичного масажу з такою ж назвою були розташовані в кількох інших містах Польщі. Ними керували ті самі люди, і їх дані оперативно встановили.

Хоча офіційна робота цих закладів не викликала підозр, "підбір персоналу проводився у спосіб, який суттєво відрізнявся від легального найму". Виявилося, що жінки, які там працювали, були завербовані. Їм обіцяли високі зарплати, оскільки, як пишуть польські правоохоронці, їхнє сімейне та матеріальне становище внаслідок збройного конфлікту, що триває на території України, було дуже важким.

"Умови, в яких жили жінки, та форма винагороди за надані послуги свідчать про те, що інші люди, безсумнівно, отримували вигоду від їхньої роботи", – зазначено у повідомленні поліції.

Під час перевірки масажного салону у Вроцлаві виявили троє жінок, одна з яких була неповнолітньою.

Коли поліція Нижньої Сілезії почала цікавитися салонами, жінки, які відповідали за набір нових працівників, втекти, але їх оперативно затримали. У них знайшли сумку з грошима в різних валютах загальною сумою приблизно 350 тис. злотих. Серед вилучених предметів також були телефони, які використовувалися для управління компанією та організації зустрічей з клієнтами в салонах.

Жінок звинуватили в торгівлі людьми під час збройного конфлікту в Україні. Дії, які спрямовані проти біженців від війни, у Польщі караються позбавленням волі на строк від 10 до 25 років.